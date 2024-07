Enna -il Partito democratico si mobilita per la “bambinopoli”

Il Partito Democratico di Enna domani giovedì 25 luglio alle ore 19:00 sarà al Belvedere per rimuovere le scritte e figure volgari dalle giostrine ivi presenti e destinate ai nostri piccoli concittadini. Già da mesi, il gruppo consiliare democratico si è occupato del tema bambinopoli: abbiamo sollevato più volte la questione della manutenzione ordinaria e straordinaria delle giostrine presenti in città e abbiamo accolto favorevolmente l’emendamento proposto nell’ultima variazione di bilancio per un importo di 40.000€ destinato proprio alla suddetta manutenzione. Non solo: nel mese di ottobre 2023, il consigliere comunale Mirko Andolina aveva proposto una mozione che, oltre la manutenzione, riguardava un impegno per l’amministrazione circa la pulizia e rimozione delle volgarità dalle giostrine. Dobbiamo però registrare che non c’è stato alcun intervento in tal senso. È proprio per questo motivo che abbiamo annunciato, sempre tramite il consigliere Andolina, che andremo noi a fare questo lavoro di rimozione e manutenzione: questo deve essere un segnale di senso civico per i nostri concittadini e una miglioria per i bimbi che la frequentano. Pian piano faremo il giro delle altre bambinopoli, così da dare il nostro fattivo contributo al miglioramento del decoro urbano della città.