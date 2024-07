Violenza di genere: la Questura di Enna punta sugli ammonimenti

La Questura di Enna ha intensificato l’uso degli ammonimenti come misura preventiva contro la violenza di genere. Grazie alla recente Legge 24 novembre 2023, n. 168, nota come Legge Roccella, sono stati inclusi nuovi reati spia, come la violazione di domicilio e il danneggiamento, nell’elenco delle condotte monitorate.

Monitoraggio e collaborazione

La Divisione Anticrimine della Questura di Enna effettua un monitoraggio continuo dei comportamenti che possono indicare episodi di violenza intra-familiare. L’ammonimento può essere emesso d’ufficio, ma la collaborazione delle vittime rimane cruciale, anche attraverso segnalazioni da parte di parenti e vicini di casa.

Aumento degli ammonimenti

Nel primo semestre dell’anno, sono stati emessi 44 ammonimenti, un numero significativamente superiore ai 19 dello stesso periodo dell’anno precedente. Questo aumento è dovuto all’ampliamento delle fattispecie di reato incluse nella nuova legge. Gli ammonimenti, spesso proposti anche da altre forze di polizia, servono a richiamare i maltrattanti e a sensibilizzarli sulla gravità delle loro azioni, con l’avvertimento di misure più severe in caso di recidiva, come la sorveglianza speciale con braccialetto elettronico.