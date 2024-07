#senontiportononparto: la nuova campagna della Polizia di Stato contro l’abbandono degli animali

L’iniziativa della Polizia di Stato

La Polizia di Stato ha lanciato una nuova campagna contro l’abbandono degli animali con lo slogan #senontiportononparto. Lo spot, diffuso sui canali social ufficiali e sul sito istituzionale, mira a sensibilizzare l’opinione pubblica su questo fenomeno particolarmente diffuso durante la stagione estiva, quando molte persone partono per le vacanze.

L’aumento dei casi durante l’estate

Il fenomeno dell’abbandono degli animali registra un preoccupante incremento proprio nei mesi estivi. Le partenze per le vacanze spesso diventano un pretesto per abbandonare i propri animali domestici, lasciandoli in balia del destino. La Polizia di Stato, attraverso questa campagna, intende contrastare questa pratica crudele e illegale, invitando i cittadini a non abbandonare gli animali, ma a portarli con sé.

Un gesto d’amore e responsabilità

La campagna sottolinea come sia sufficiente un semplice gesto d’amore per evitare l’abbandono: portare gli animali con sé. Inoltre, viene ricordato che chiunque assista a un abbandono può e deve segnalare l’accaduto alle forze dell’ordine chiamando i numeri d’emergenza.

Con il messaggio chiaro e diretto “Basta veramente poco: non partire senza di loro #senontiportononparto“, la Polizia di Stato spera di ridurre significativamente i casi di abbandono degli animali, promuovendo una cultura di maggiore responsabilità e amore verso i nostri amici a quattro zampe.