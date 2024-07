Otto giovani denunciati per brutale aggressione a Piazza Armerina

Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Piazza Armerina hanno condotto un’inchiesta approfondita che ha portato alla denuncia di otto giovani, alcuni dei quali minorenni. Questi sono stati deferiti alla Procura della Repubblica di Enna e alla Procura presso il Tribunale per i minorenni di Caltanissetta per la loro partecipazione a una brutale aggressione.

Dettagli dell’attacco

L’aggressione è avvenuta nella tarda serata del primo giugno nella vivace zona della movida di Piazza Armerina. Due uomini, un automobilista e il suo passeggero, sono stati brutalmente attaccati da un gruppo di giovani per la mancata precedenza pedonale. Gli aggressori, agendo in gruppo, hanno assalito il conducente mentre era ancora alla guida, colpendolo al volto e costringendolo a fermare il veicolo.

Escalation di violenza

Dopo che l’auto si è fermata, gli otto giovani hanno continuato a colpire la vittima con calci, pugni e persino con un manganello telescopico. Il passeggero, intervenuto per aiutare l’amico, è stato anch’egli aggredito. L’intervento di un passante ha infine posto termine all’attacco.

Conseguenze mediche e misure preventive

I due uomini aggrediti hanno riportato lesioni tali da richiedere cure mediche al Pronto Soccorso locale. Attualmente, sono in corso le procedure per applicare misure monitorie e preventive nei confronti degli aggressori. È importante ricordare che il procedimento penale è ancora in fase di indagine e che gli imputati sono da considerarsi innocenti fino a sentenza definitiva.