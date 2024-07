L’ASP di Enna delibera il Piano Attuativo Aziendale per il governo delle liste di attesa 2024-2026

La Direzione Strategica dell’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Enna ha recentemente deliberato il Piano Attuativo Aziendale per il governo delle liste di attesa 2024-2026. Questo adempimento è richiesto anche dal contratto di nomina del Direttore Generale, dott. Mario Zappia. Il Piano parte da un’analisi approfondita del contesto sociosanitario provinciale, evidenziando alcuni aspetti critici: alta percentuale di anziani, vastità del territorio prevalentemente montuoso con vie di comunicazione difficili, bassa natalità e capacità reddituale, presenza di patologie endemiche come il gozzo endemico, e il fenomeno della ripresa dell’emigrazione delle fasce centrali della popolazione.

La mappa dei servizi sanitari

Nel Piano viene descritta la mappa dei servizi sanitari e delle strutture esistenti nei quattro Distretti Sanitari dell’ASP di Enna. Viene anche fornito il numero delle prestazioni erogate nelle varie branche specialistiche offerte. I dati indicano che le prestazioni maggiormente erogate nel 2023 riguardano l’oculistica, l’ortopedia e la cardiologia. Per quanto riguarda gli esami diagnostici, l’ecocolordoppler dei tronchi sovraortici, ecografie, elettrocardiogrammi, mammografie ed esami audiometrici tonali raggiungono i volumi più alti.

I criteri per il governo delle liste di attesa

Il Piano definisce i criteri per il governo delle liste di attesa, partendo dall’analisi e verifica dell’appropriatezza prescrittiva con l’indicazione delle classi di priorità: U (Urgente) entro 72 ore, B (Breve) prestazione entro 10 giorni, D (Differibile) entro 60 giorni, P (Programmabile) entro 120 giorni. Altri criteri di verifica includono la presenza della diagnosi, o del quesito diagnostico, e l’indicazione se si tratta di primo accesso o di accesso successivo.

Monitoraggio e azioni correttive

Rilevante e strategica è l’attività di monitoraggio delle prestazioni e delle prescrizioni. Le prestazioni che eccedono maggiormente i tempi prescritti includono cardiologia, diagnostica per immagini, endoscopia digestiva, endocrinologia, angiologia e diabetologia. Tra le numerose azioni correttive indicate, da monitorare periodicamente, vi sono il potenziamento del numero delle visite ambulatoriali e delle prestazioni strumentali ritenute prioritarie, la definizione dei percorsi di tutela per il cittadino, il potenziamento del CUP, l’aumento del numero degli esami diagnostici offerti attraverso la valutazione di un diverso orario di servizio per aperture serali e nel fine settimana, l’arruolamento di nuovi specialisti e l’acquisizione di prestazioni aggiuntive presso i centri convenzionati.

Il Piano Attuativo Aziendale per il governo delle liste di attesa 2024-2026 rappresenta un passo significativo per l’ASP di Enna, mirato a migliorare l’efficienza e la qualità dei servizi offerti ai cittadini. Le azioni proposte, se attuate correttamente, potranno ridurre i tempi di attesa e migliorare l’accessibilità e la qualità delle prestazioni sanitarie nella provincia.