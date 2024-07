Chiusura delle Strade a Piazza Armerina per il Between Festival

Ordinanza n. 61

Il Comune di Piazza Armerina ha emesso l’ordinanza n. 61, che prevede la chiusura e il divieto di transito e sosta veicolare in alcune aree del centro storico in occasione del Between Festival. L’ordinanza, firmata dal Comandante della Polizia Locale, ha l’obiettivo di garantire la sicurezza pubblica durante lo svolgimento degli eventi programmati.

Chiusure stradali dal 22 al 28 luglio 2024

Le principali disposizioni riguardano le seguenti date e luoghi:

– 22, 23, 24, 25, 26 e 27 luglio 2024: dalle ore 19:30 alle ore 01:00 del giorno successivo, chiusura e divieto di transito e sosta veicolare con rimozione forzata in Piazza Cattedrale e Via Cavour.

– 28 luglio 2024: dalle ore 16:00 alle ore 02:00 del giorno successivo, chiusura e divieto di transito e sosta veicolare con rimozione forzata in Piazza Falcone e Borsellino e Via Giacinto Lo Giudice (dall’incrocio con Via Muscarà all’incrocio con Via Chiarandà).

inversione di marcia temporanea

In occasione degli eventi in Piazza Cattedrale, sarà inoltre istituita l’inversione di marcia veicolare temporanea in Via Santa Rosalia.

Divieto di collocazione di tavolini e sedie

Per il 28 luglio 2024, dalle ore 16:00 alle ore 02:00 del giorno successivo, sarà vietato collocare tavolini, sedie e ombrelloni lungo le vie e piazze interessate dagli eventi, compresi i marciapiedi di Via Giacinto Lo Giudice, Via Intorcetta, Piazza Falcone Borsellino, Via Mons. Palermo e Via Chiarandà (da Via Giacinto Lo Giudice a Piazza Boris Giuliano).

Possibili modifiche in loco

La Polizia Locale potrà istituire divieti e sensi unici di marcia veicolare con presidio di personale abilitato in caso di necessità particolari durante lo svolgimento degli eventi.

tabella riassuntiva delle chiusure stradali