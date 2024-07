Piazza Armerina. Incendio in contrada Gebbia. Evacuati 50 ragazzi di un grest

Un vasto incendio sta interessando dalle ore 18 circa montagna gebbia in territorio di Piazza Armerina.

Sul posto stanno operando due squadre VVF e due squadre AIB forestali.

Si é portato sul posto anche in DOS VVF per valutare l intervento aereo.

Diverse abitazioni al momento sono minacciate dalle fiamme.

I VVF hanno fatto allontare dalla zona 50 ragazzi che si trovavano per un Grest nella sede dell seminario vescovile