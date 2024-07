[VIDEO] Crisi idrica: il sindaco e presidente dellATI, Nino Cammarata: “situazione



E’ ovvio che si tenda a minimizzare quello che sta accadendo in provincia di Enna, dove la diga Ancipa, fra poco più di un mese e mezzo, rischia di non essere più in grado di erogare acqua alle popolazioni della Sicilia centrale. Tuttavia, la situazione è tutt’altro che semplice. Piazza Armerina potrebbe in parte salvarsi aprendo nuovi pozzi o riutilizzando quelli esistenti, chiusi quando, con una politica delle acque incauta, tanto per usare un eufemismo, furono abbandonati a favore di una modalità di distribuzione che avrebbe dovuto risolvere tutti i problemi in Sicilia. Resto dell’idea che, quando si parla di beni che riguardano la gestione di beni primari dei cittadini come la distribuzione idrica, quella elettrica o la sanità, il ricorso ai privati dovrebbe sempre essere fatto con molta attenzione e mantenendo sempre ampi poteri decisionali. In particolar modo quando i privati rappresentano anche interessi a volte contrastanti con quelli delle comunità.

Il sindaco Cammarata, in questa intervista, appare chiaramente preoccupato per la situazione ma anche convinto che la generosità con cui madre natura ha costruito l’ambiente intorno alla città di Piazza Armerina ci darà una grossa mano nei prossimi mesi, in attesa che i meteorologi annuncino un sostanziale cambiamento della situazione climatica con l’arrivo di qualche cumulonembo.