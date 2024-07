Piazza Armerina, Between Music & Arts: il concerto di Serena Brancale è gratuito!

La Giunta Comunale di Piazza Armerina ha deciso di offrire ai cittadini e ai turisti un’occasione unica: assistere gratuitamente al concerto di apertura del Between Music & Arts. Questa iniziativa, fortemente voluta dalla giunta, mira a promuovere la cultura e le arti nella comunità, rendendo la musica accessibile a tutti.

Il concerto si terrà il 22 luglio alle ore 21.30 in Piazza Cattedrale e vedrà come protagonista l’eclettica cantante Serena Brancale. Conosciuta per la sua versatilità e il suo talento, la Brancale saprà sicuramente incantare il pubblico con la sua performance.

Il Between Festival non si fermerà qui: oltre tutti gli eventi che abbiamo già annunciato sulle pagine del nostro giornale, il 28 luglio, sempre in Piazza Cattedrale, l’artista italo-brasiliana Gaia chiuderà il festival con la sua esibizione. Anche questo evento sarà gratuito, offrendo un’ulteriore opportunità di godere di musica di alta qualità senza alcun costo.

La scelta di ospitare concerti gratuiti in una location centrale come Piazza Cattedrale permette a un ampio pubblico di partecipare e godere delle esibizioni.