Numerosi incendi impegnano i vigili del fuoco del comando di Enna

Numerosi incendi hanno impegnato i vigili del fuoco del comando di Enna. I più critici si sono verificati a Piazza Armerina, in contrada Bellia, dove sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco (VVF) con il supporto di un’autobotte di rincalzo. Hanno partecipato anche le squadre AIB forestali e due elicotteri per domare le fiamme. La situazione è stata resa particolarmente difficile dalle condizioni climatiche, con il vento che alimentava i roghi, rendendo complesso il lavoro delle squadre sul campo.

Incendio a Barrafranca

Un altro grosso incendio si è sviluppato in contrada Camatrice, nel territorio di Barrafranca. Qui è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco insieme a un elicottero per cercare di contenere le fiamme che minacciavano di estendersi ulteriormente. L’intervento è stato tempestivo, ma le condizioni avverse hanno richiesto uno sforzo notevole per circoscrivere il fuoco e prevenire danni maggiori.

Roghi ad Enna

Ad Enna, in contrada Seggio, sotto il cimitero, un altro incendio ha impegnato le squadre dei vigili del fuoco. A causa del forte vento, le fiamme risalivano pericolosamente verso il centro abitato. In questa zona, l’intervento è stato gestito da una squadra dei vigili del fuoco, una squadra AIB forestale e due squadre della protezione civile (PC), con il supporto di un elicottero. Gli sforzi congiunti delle diverse squadre hanno permesso di mettere sotto controllo la situazione.

Fase di bonifica

Al momento, tutti i roghi sono stati messi sotto controllo e sono in fase di bonifica. Le autorità locali continuano a monitorare la situazione per prevenire eventuali riprese delle fiamme e garantire la sicurezza delle aree colpite. L’intervento coordinato delle diverse squadre è stato determinante per contenere gli incendi e limitare i danni, nonostante le difficili condizioni operative.