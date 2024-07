L’imprenditore di Regalbuto Straci Giuseppe Maurizio è stato eletto Presidente intercomunale di Confartigianato Imprese Enna per i territori di Regalbuto, Catenanuova e Centuripe

sono svolte Giovedì 11 Luglio, presso la sala Corrado Lentini a Catenanuova. Quale delegato all’Assemblea Provinciale è stato eletto l’imprenditore Saccullo Vincenzo di Catenanuova.

Lavorare per la tutela e valorizzazione delle imprese del territorio- dichiara Straci G. Maurizio – sarà per noi una priorità. E’ necessario far in modo che le realtà produttive locali ed il patrimonio di competenze che detengono venga preservato e che siano create le condizioni per la collaborazione e la nascita di sinergie tra le aziende finalizzate a superare le difficoltà connesse alla carenza di

personale specializzato che le affligge.