Cambiano gli orari del servizio di disinfestazione annunciati giorno 4 luglio dal comune. Il nuovo calendario.

Si segnala alla cittadinanza che gli orari del servizio di disinfestazione dell’area urbana verrà svolto in orari diversi rispetto a quelli comunicati in precedenza tramite messaggi sui social e manifesti . Infatti gli automezzi attrezzati con macchinari per la nebulizzazione del prodotto disinfestante inizieranno la loro attività a partire dalle ore 2,00, per finire alle ore 6,00.

Durante questo intervallo di tempo, e fino alle ore 7,00, tutti dovranno stare attenti a:– Non stazionare all’esterno– Tenere chiuse porte e finestre durante gli orari di nebulizzazione del prodotto– Portare in casa piante aromatiche e non lasciare all’esterno alimenti per esseri umani o animali;– Tenere dentro le mura domestiche o comunque in luogo chiuso gli animali da affezione, nel caso in cui questi occupino, di solito, aree aperte prospicienti aree e piazze pubbliche– Ritirare biancheria o indumenti stesi all’esterno, e ogni oggetto che, successivamente, possa ospitare cibi, bevande o possa venire a contatto con la pelle o le parti intime

La disinfestazione seguirà il seguente calendario, al netto delle zone già trattate nella notte tra l’11 e il 12 luglio.

Nella notte tra 12 e 13 luglio verranno garantite le seguenti vie/zone; area esterna Ospedale, contrada Piano Cannata e Piano Marino via L. Gebbia, via Don Milani, quartiere Casalotto (escluse zone interne), contrada Cicciona, contrada Polleri, Sp. 16, Largo Nilde Iotti, via Leonardo da Vinci, villaggio Sammarco (inferiore e superiore), zona residenziale S. Croce, Zona Case Popolari Rosa, via Puccini, via Caduti di Nassyria, contrada Scarante (comprese le zone residenziali), via Aldo moro, via P. S. Mattarella, via Otto Marzo, via A. Manzoni, via Donizzetti e tutte le traverse ricomprese in quella zona contrada Fontanelle, via Petrarca, via B. Croce, via Libero Grassi.

Nella notte tra 13 e 14 luglio verrà effettuato il servizio di disinfestazione nelle vie e travese interne, non accessibili con il mezzo grande, dei quattro quartieri storici, partendo dal quartiere Castellina a seguire il quartiere Monte, quartiere Casalotto e per ultimo i quartieri Canali e Itria. Verrà effettuato un nuovo passaggio nelle piazze principali per le ore 4:00 circa.