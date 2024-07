Vigili del fuoco intervengono per pericolosa una sacca di gas a 90 metri di profondità

Dalle 11.30 di questa mattina, i vigili del fuoco del Comando provinciale sono stati impegnati in un intervento di sicurezza a Calascibetta, nei pressi della contrada Bonriposo. La squadra è stata chiamata per gestire il rinvenimento di una sacca di gas situata a circa 90 metri di profondità. L’intervento dei vigili del fuoco è stato immediato e ha coinvolto un’accurata messa in sicurezza dell’area interessata. Grazie alla loro competenza e rapidità, è stato possibile scongiurare situazioni di pericolo per la popolazione locale e per l’ambiente circostante.

(nella foto un momento dell’intervento dei VV.FF)