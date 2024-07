Giancluca Speranza (Confcommercio): il centro storico di Enna ha bisogno di nuove strategie

Secondo Gianluca Speranza, direttore di Confcommercio Caltanissetta Enna, il centro storico di Enna necessita di nuove strategie per valorizzare i residenti e le attività lavorative locali. Speranza, rappresentante di circa 130 attività in città, sottolinea come Enna fosse già una meta “mordi e fuggi” ma, negli ultimi mesi, la chiusura dello svincolo abbia ulteriormente allontanato i turisti.

Necessità di ripensare il centro storico

Il direttore di Confcommercio evidenzia la necessità di ripensare il centro storico, non solo grazie all’arrivo di una facoltà a Enna alta previsto per settembre 2024, ma anche rivedendo la viabilità. Il traffico attualmente si concentra sulla “Balata” e via Sant’Agata, dove i parcheggi scarseggiano, scoraggiando i cittadini a passeggiare nel centro storico.

Le soluzioni proposte da Confcommercio

Confcommercio Caltanissetta Enna propone diverse soluzioni per dare una scossa alla città. Non si tratta di polemiche, afferma Speranza, ma di credere fermamente che la crescita passa anche dalla valorizzazione dell’area intorno al Castello, oggi in fase di restauro. Confcommercio è pronta a condividere le scelte con l’amministrazione e gli altri soggetti coinvolti, per pensare al futuro della città e prevenire un centro deserto anche nei fine settimana.

Eventi e programmazione turistica

Oltre alla viabilità, Confcommercio ritiene necessario ripensare gli eventi per attrarre il turismo di prossimità. Secondo Speranza, la stagione estiva è già iniziata, ma commercianti, ristoratori e altre attività produttive locali stanno soffrendo per la mancanza di una programmazione adeguata.

La ztl e l’isola pedonale

Speranza ribadisce la posizione favorevole di Confcommercio sull’isola pedonale, ma solo se accompagnata da servizi come navette potenziate e piccole manifestazioni artistiche o culturali per animare le serate estive. Il comune potrebbe facilitare l’organizzazione di eventi, coinvolgendo direttamente i commercianti. Tuttavia, è necessario agire rapidamente poiché si è già in ritardo.