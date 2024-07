Continuano a divampare roghi in provincia di Enna

Continuano a divampare roghi in provincia di Enna. La Forestale in queste ore è alle prese con un vasto incendio scoppiato tra Piazza Armerina e Valguarnera. All’opera una canader che ha effettuato diversi passaggi sulla zona, come mostra l’immagine che pubblichiamo qui sotto che permette di evidenziare le rotte seguite dell’aereo.