Attività estiva dello sportello Ugcons di Enna in difesa dei consumatori.

Prosegue anche in estate l’attività dello sportello Ugcons di Enna, potenziato ad ottobre 2023 nell’ambito del progetto “Rete Sportelli Aperti al Consumatore”. Questo progetto, realizzato grazie al Programma generale di intervento della Regione Siciliana con fondi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, vede Federconsumatori Sicilia come capofila e AIACE e UGCONS come associazioni partner.

Servizi offerti ai consumatori

Come gli altri tre sportelli del progetto, anche quello di Enna fornisce assistenza ai consumatori su vari temi legati al consumo, tra cui energia elettrica, gas, acqua, rifiuti, telefonia, banche, società finanziarie e assicurative, Pubblica Amministrazione, sanità e trasporti. Lo sportello di Enna si trova in via Villarosa 2 ed è aperto al pubblico, gratuitamente e senza necessità di prenotazione, il martedì e il giovedì dalle 9:00 alle 13:00.

Aumento dell’afflusso di consumatori

“Da quando è attivo il progetto Rete Sportelli Aperti al Consumatore – spiega Francesco Arena, responsabile dello sportello ennese – abbiamo registrato un aumento dell’afflusso dei consumatori, particolarmente preoccupati per la fine del mercato tutelato dell’energia e per il caro bollette di AcquaEnna”. Il progetto ha una durata di 12 mesi, e gli sportelli resteranno attivi fino ad ottobre 2024, continuando a fornire supporto e informazioni utili ai cittadini.