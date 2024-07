ASP Enna. Riprende l’attività chirurgica nell’Ospedale di Leonforte

La Direzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna rassicura l’utenza in riferimento al paventato pericolo della chiusura del Reparto di Chirurgia dell’Ospedale F.B. Capra di Leonforte.

L’attività, ripresa da giovedì 11 luglio 2024, continuerà settimanalmente con la stessa tempistica già attuata in precedenza e sarà assicurata dall’apporto delle figure mediche dell’Unità Operativa

Complessa di Chirurgia dell’ospedale Umberto I di Enna. Si sottolinea anche che non esistono criticità in merito al servizio delle figure infermieristiche nelle attività chirugiche dell’Ospedale di

Leonforte.