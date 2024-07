Lettera dell’On. Luisa Lantieri al Direttore Generale dell’ASP di Enna dott. Mario Zappia

L’Onorevole Luisa Lantieri ha inviato una lettera indirizzata al Direttore Generale dell’ASP di Enna, il dott. Mario Zappia. La missiva tratta tematiche di rilevante importanza per la comunità locale, evidenziando alcune criticità e proponendo soluzioni per migliorare i servizi offerti.

IL TESTO INTEGRALE DELLA LETTERA DELL’ON. LANTIERI

Oggetto: hospice dell’ospedale Umberto I di Enna

Egregio Dott. Mario Zappia,

mi permetto di scriverLe per esprimere la mia preoccupazione e sollecitare un intervento urgente riguardo alla chiusura prolungata, ormai due anni, dell’hospice dell’ospedale Umberto I di Enna.

Premesso che la Legge n. 38/2010 e i successivi decreti attuativi, supportati dall’Intesa Stato- Regioni del 25 luglio 2012, hanno chiaramente delineato l’organizzazione delle cure palliative in Italia, promuovendo l’integrazione tra servizi socio-sanitari e socio-assistenziali, rafforzando la collaborazione tra le équipe ospedaliere e territoriali e favorendo nuovi percorsi formativi. Per garantire l’efficacia della Rete Locale di Cure Palliative, è stato previsto il coordinamento da parte di una Struttura Organizzativa composta da professionisti esperti, responsabile dell’integrazione e gestione dei servizi in vari contesti assistenziali (ospedale, domicilio, hospice).

In quest’ottica, la Regione Siciliana, con il Decreto Assessoriale n. 873 dell’8 maggio 2009, ha introdotto una nuova organizzazione delle cure palliative, regolamentando la distribuzione dei posti letto negli hospice e definendo le linee guida per lo sviluppo delle cure palliative all’interno delle ASP. Con il Decreto Assessoriale n. 2 del 3 gennaio 2011, la Regione ha ulteriormente sviluppato la Rete di Cure Palliative, incrementando l’offerta di cure a domicilio e in strutture residenziali.

Nello specifico, nel dicembre 2010, l’hospice dell’ospedale Umberto I di Enna fu inaugurato con dieci posti letto e personale dedicato. Tuttavia, la struttura è stata chiusa dal 2022 a causa dei lavori che si sono resi necessari ad accogliere altri reparti come l’ampliamento dell’utin e la realizzazione dell’emodinamica.

A distanza di due anni, l’hospice dell’ospedale Umberto I di Enna è ancora chiuso e non sembrano esserci soluzioni a breve termine. Tale situazione sta causando un grave disservizio alla comunità ennese, soprattutto ai pazienti terminali e alle loro famiglie che necessitano di un supporto complesso e integrato che solo una struttura come l’hospice può garantire.

Considerando l’importanza cruciale di questo servizio, Le chiedo di fornire aggiornamenti sui progressi relativi alla riapertura dell’hospice e di valutare tutte le opzioni possibili per accelerare la riapertura della struttura, al fine di ripristinare un servizio essenziale per i cittadini di Enna e delle zone limitrofe.

RingraziandoLa anticipatamente per l’attenzione e la disponibilità, resto in attesa di un Suo gentile riscontro.

Cordiali saluti.

On. Annunziata Luisa Lantieri