Piazza Armerina – Il sindaco Cammarata annuncia l’approvazione dell’ipotesi di bilancio riequilibrato

Il 4 luglio, la Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti locali (Cospel) del Ministero degli Interni ha approvato l’ipotesi di bilancio riequilibrato per il comune di Piazza Armerina. Questo rappresenta un passo cruciale verso la fuoriuscita dal dissesto finanziario, come sottolineato dal sindaco Nino Cammarata.

Le parole del sindaco

“Con emozione e con grande orgoglio vi comunico che in data 4 luglio la Cospel, la commissione del Ministero degli Interni che si occupa della finanza agli enti locali, ha approvato l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato del comune di Piazza Armerina, sostanzialmente quell’atto che anticipa la fuoriuscita dal dissesto. Seguirà la notifica del decreto formale che individuerà un termine entro cui dovranno essere compiuti una serie di atti particolarmente dal consiglio comunale”, ha dichiarato il sindaco.

Il ringraziamento e la fiducia nel futuro

Cammarata ha espresso gratitudine verso il gruppo politico e i tecnici che hanno contribuito a raggiungere questo risultato: “Voglio ringraziare quel gruppo politico che si assunse la responsabilità qualche anno fa di fare i conti con la verità, di non nascondere più la polvere sotto il tappeto, per dare serenità e tranquillità alle aziende, al nostro territorio, ai nostri dipendenti comunali, e a tanti giovani che lo richiedevano”

Continuità e vigilanza

Il sindaco ha inoltre evidenziato che, nonostante questo importante traguardo, il lavoro non è ancora finito: “Certamente il lavoro non è ancora finito, l’azione virtuosa e positiva che abbiamo posto in essere in questi anni dovrà essere monitorata e dovrà essere consolidata nel corso del tempo”. ” L’approvazione dell’ipotesi di bilancio riequilibrato – conclude Cammarata – rappresenta un segnale positivo per Piazza Armerina, un passo avanti verso la stabilità economica e un futuro più sereno per la comunità di Piazza Armerina