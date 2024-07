Piazza Armerina – La Lega: un albero per ogni neonato. Si rispetti il regolamento comunale

La sezione LEGA SALVINI PREMIER di Piazza Armerina ha recentemente inoltrato una richiesta ufficiale al Sindaco e al Presidente del Consiglio per sollecitarli a dare attuazione a un regolamento approvato dal precedente consiglio comunale. La proposta, che ha visto un’unanimità di consensi con un solo astenuto, riguarda l’implementazione della legge nazionale n. 113 del 29 gennaio 1992, modificata dalla legge n. 10 del 2013. Tale normativa obbliga i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti a piantare un albero per ogni nuovo nato, successivamente alla registrazione anagrafica.

L’importanza ambientale

In un momento storico segnato dal cambiamento climatico che minaccia le future generazioni – scrive la Lega in un comunicato – e dalla frequente stagione degli incendi che distrugge migliaia di ettari di fauna e verde, la piantumazione di nuovi alberi all’interno del perimetro urbano rappresenta un intervento concreto per migliorare la qualità della vita dei cittadini. Gli alberi adulti, infatti, producono ossigeno per quattro persone, rinfrescano e purificano l’aria, e riducono il deflusso delle acque piovane, mitigando i rischi di inondazioni per persone e proprietà.

Un obbligo legale e morale

Oltre a essere un obbligo di legge – afferma il comunicato – l’iniziativa rappresenta un dovere morale verso i cittadini di oggi e di domani, nonché un atto di civiltà. La sezione LEGA SALVINI PREMIER spera che l’amministrazione comunale si attivi immediatamente per rispettare il regolamento, che prevede la piantumazione degli alberi nella domenica più vicina al 21 novembre, giornata internazionale dell’albero.