Il comune di Piazza Armerina annuncia intervento di disinfestazione. Il servizio sarà effettuato nelle notti dell’11, 12 e 13 luglio 2024

Il Comune di Piazza Armerina, in provincia di Enna, ha comunicato alla cittadinanza che nei giorni 11, 12 e 13 luglio 2024 verrà effettuato un intervento di disinfestazione e deblattizzazione contro insetti striscianti ed alati. Il servizio si svolgerà durante le notti, dalle ore 23:00 alle ore 05:00, per garantire la massima efficacia e ridurre il disagio per i cittadini.

Prodotti utilizzati

L’intervento verrà realizzato utilizzando prodotti regolarmente registrati ed autorizzati dal Ministero della Salute, garantendo così la sicurezza e la conformità alle normative vigenti. Questi prodotti sono specificamente scelti per essere efficaci contro una vasta gamma di insetti, assicurando un risultato ottimale.

Raccomandazioni per i residenti

Durante le operazioni di disinfestazione, il Comune raccomanda ai residenti di mantenere chiuse le finestre e di rimuovere dai balconi cibi e prodotti commestibili. Inoltre, è consigliato togliere i panni stesi e portare all’interno eventuali gabbiette contenenti volatili. Si raccomanda, infine, di evitare di sostare all’esterno per prevenire contatti accidentali con le soluzioni che verranno irrorate.

Responsabili dell’intervento

L’assessore Epifanio Di Salvo, insieme alla ditta General Montaggi soc. coop. e al sindaco Antonino Cammarata, saranno i responsabili della supervisione delle operazioni. Si invita la popolazione a collaborare per garantire il successo dell’intervento e mantenere l’igiene e la sicurezza del territorio comunale.