Corea del Sud: inventato un Sole artificiale 7 volte più caldo del nucleo solare:100 milioni di gradi Celsius

Gli scienziati dell’Istituto coreano per l’energia da fusione hanno raggiunto un traguardo importante nella ricerca sulla fusione nucleare. Hanno ottenuto questo risultato sostenendo una sfera di plasma a una temperatura record di 100 milioni di gradi Celsius per 48 secondi. La ricerca fa parte di una serie di sforzi importanti in tutto il mondo per generare e contenere il plasma per produrre elettricità. La temperatura raggiunta è sette volte più calda del nucleo del Sole e quasi 20.000 volte più calda della superficie del Sole. Questa scoperta offre il potenziale per fornire energia pulita praticamente illimitata. L’uso del tungsteno, in grado di gestire carichi di calore più elevati, ha svolto un ruolo cruciale in questo risultato. Il team spera di utilizzare la propria ricerca per realizzare il primo reattore dimostrativo a fusione al mondo.

Significato del traguardo

Questo traguardo rappresenta un passo avanti significativo verso lo sviluppo della fusione nucleare come fonte di energia pulita e sicura. La fusione nucleare ha il potenziale per fornire energia senza emissioni di gas serra o rifiuti radioattivi a lunga durata.

Sfide future:

Ci sono ancora molte sfide da superare prima che la fusione nucleare possa diventare una fonte di energia commerciale. Una delle sfide principali è sviluppare tecnologie in grado di contenere il plasma ad alte temperature per periodi di tempo più lunghi. La scoperta degli scienziati coreani è un passo importante verso la realizzazione della fusione nucleare come fonte di energia. La fusione nucleare ha il potenziale per rivoluzionare il modo in cui produciamo energia e per contribuire a combattere il cambiamento climatico.

Luigi Schiavo per StartNews