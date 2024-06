Bottega culturale Sicilia: un omaggio a Francesco Paolo Neglia con un annullo filatelico speciale

Bottega Culturale Sicilia – isole dell’entroterra siciliano è lieta di annunciare un evento di grande rilevanza culturale in occasione del 150° anniversario della nascita del celebre maestro ennese Francesco Paolo Neglia. L’evento dell’intitolazione del Teatro Comunale di Enna a Neglia sarà arricchito da un annullo filatelico speciale, realizzato in collaborazione con Poste Italiane.

Dalle ore 16:00 alle 20:00 del giorno 21 giugno, presso la postazione di Poste Italiane allestita in piazza Umberto I, sarà possibile timbrare le proprie corrispondenze con il bollo speciale che riporta il nuovo logo del Teatro Comunale. Questo timbro sarà disponibile anche nelle ore successive, offrendo l’opportunità di acquistare francobolli e cartoline speciali create appositamente per l’evento. Le cartoline, a tiratura limitata, sono state realizzate dalla rinomata cartiera Crisa di Leonforte, interamente in cotone e fatte a mano. Oltre al ritratto di Neglia, queste cartoline presenteranno bozzetti e disegni inediti dei progetti per la decorazione del Teatro Comunale del 1932, concessi gentilmente dal Comune di Enna e conservati presso l’archivio storico comunale.

L’evento offrirà inoltre la possibilità di partecipare a visite speciali nella sala Neglia all’interno del teatro, organizzate da Bottega Culturale Sicilia. Queste visite hanno l’obiettivo di promuovere la figura del compositore e l’importanza storica e culturale dello spazio che porta il suo nome.

Antonio Messina, presidente di Bottega Culturale Sicilia, esprime la sua soddisfazione per l’iniziativa: “Ringrazio il sindaco e l’amministrazione comunale per la valorizzazione delle iniziative culturali proposte da giovani professionisti. Questo evento rappresenta un’importante occasione per celebrare la figura di Francesco Paolo Neglia e per rafforzare il legame della nostra comunità con la sua eredità culturale. Siamo inoltre lieti di annunciare che stiamo già lavorando alla quarta edizione de ‘Le Vie dei Tesori’, in cui prevediamo un itinerario dedicato alla figura del maestro Neglia.”

La Bottega Culturale Sicilia invita tutti i cittadini a partecipare a questa giornata speciale, che non solo onorerà la memoria di Francesco Paolo Neglia, ma offrirà anche un’esperienza unica di scoperta e apprezzamento delle bellezze artistiche del Teatro della città.