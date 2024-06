Viabilità – L’ANAS avvisa: lavori sulla 192 (Val di Dittaino) , limiti e divieti fino a fine mese

Dalle 9 di domenica 9 giugno fino alle 19 del 30 giugno, sulla strada statale 192 “Della Valle Del Dittaino” ci saranno alcune limitazioni al traffico. Come disposto dall’Anas non sarà consentito il sorpasso di autoveicoli e sarà posto un limite di velocità pari a 30 km/h, nel tratto compreso tra i km 61,350 e 61,850. Il provvedimento è legato all’esecuzione dei lavori sulla banchina presente nel tratto. Sarà sistemata la segnaletica per avvertire i conducenti dei veicoli in transito di questi limiti.