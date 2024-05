Università Kore: lectio magistralis sulla Salute Unica della Professoressa Alessandra Scagliarini

La lezione magistrale sulla Salute Unica, tenuta dalla professoressa Alessandra Scagliarini dell’Università di Bologna, ha catturato l’attenzione degli studenti e dei presenti al Seminario “One Health” organizzato dal Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università Kore. L’evento è stato inaugurato con i saluti istituzionali della Prof.ssa Roberta Malaguarnera, direttrice del dipartimento. Il Prof. Francesco Pegreffi, docente della Kore e responsabile dell’Unità Operativa di Recupero e Riabilitazione Funzionale dell’Ospedale Umberto I, ha introdotto il seminario evidenziando la rilevanza della tematica per studenti e Azienda Sanitaria nelle sue articolazioni.

Il contributo dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna

Il Dott. Mario Zappia, Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, ha illustrato le azioni immediate che l’Azienda Sanitaria può intraprendere per contribuire alla salute locale e regionale. Ha richiamato il progetto “Planetary Health” seguito con l’Ospedale Gemelli, sottolineando l’importanza di una salute pubblica unificata e globale. Ha spiegato come l’assistenza possa essere spostata dall’ospedale al territorio grazie al PNRR, alla telemedicina e all’efficientamento energetico.

Interventi e collegamenti

Il Direttore Generale è stato molto apprezzato dai 127 studenti presenti. Dopo i saluti del Dott. Emanuele Cassarà, Direttore Sanitario dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, si è stabilito un collegamento con la Palestra dell’Umberto I, dove è presente strumentazione tecnologicamente avanzata per la riabilitazione personalizzata di pazienti con patologie muscolo-scheletriche trattati chirurgicamente dall’equipe del Prof. Arcangelo Russo.

Innovazioni e tecnologie

Il Dott. Contino, dirigente delle professioni sanitarie dell’area riabilitazione ASP di Enna, ha evidenziato la crescita necessaria grazie alla disponibilità di nuove tecnologie. La Dott.ssa Mariella Menzo, fisioterapista dell’Umberto I, ha spiegato come i pazienti vengano trattati con terapia manuale e riabilitativa integrata grazie all’attrezzatura innovativa. Anche la telemedicina sta diventando una realtà concreta sul territorio, come spiegato dal Dott. Massimo Campisi, responsabile della UOS Lungodegenza e Telemedicina. Il Prof. Elio Pecorino, docente della Kore e Direttore della UOC Ginecologia e Ostetricia dell’Umberto I, ha sottolineato la rilevanza della prevenzione delle patologie oncologiche femminili.

Il ruolo del Rotary Club

Presenti anche il Dott. Toti Tudisco e la Prof.ssa Maria Carla Re, rappresentanti del Rotary Club Enna e Bologna, con un importante messaggio sull’impegno quotidiano del Rotary nella difesa della salute a livello internazionale.

Conclusioni della Prof.ssa Scagliarini

La professoressa Alessandra Scagliarini ha concluso la lezione sottolineando come “L’uomo e gli animali vivono negli stessi ecosistemi e condividono risorse naturali, ambiente, cibo, aria e acqua. Molte delle più importanti sfide in campo sanitario derivano proprio dalle complesse interazioni tra gli esseri umani, gli animali e gli ecosistemi in cui vivono”. Gli interventi dei relatori hanno trattato vari aspetti dei fattori determinanti della salute con l’obiettivo comune di migliorare le strategie di prevenzione e sviluppare linee guida condivise per favorire la comunicazione e il lavoro di squadra tra le figure sanitarie, amministrative e accademiche.