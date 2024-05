Ln. Eliana Longi: “Soddisfazione per Giovanni Arena insiglito Cavaliere del Lavoro”

L’Onorevole Eliana Longi, deputato di Fratelli d’Italia e componente della IX Commissione Trasporti della Camera dei deputati esprime soddisfazione per la nomina dell’imprenditore valguarnerese Giovanni Arena a Cavaliere del Lavoro: “mi congratulo con Giovanni Arena, al quale mi lega un’antica amicizia e un ventennale rapporto lavorativo che inizia nel 2003 quando, entrambi molto giovani, intraprendiamo una collaborazione commerciale mai interrotta. Il Gruppo Arena rappresenta per noi dell’ennese e per i siciliani un vanto ed un orgoglio: con i suoi oltre 3.300 dipendenti è una realtà imprenditoriale di lavoro, sviluppo e innovazione. Al Cavaliere Arena, insignito oggi dal Capo dello Stato del Cavalierato, invio i miei auguri e la mia personale stima e vicinanza”