Da 4 al 6 giugno chiusa al transito veicolare la Sp 98 ex Turistica per lavori nella galleria. Non segnalati i percorsi alternativi.

Il Commissario Carmen Madonia ha disposto la chiusura al transito veicolare in entrambi i sensi di marcia della strada provinciale n° 98 ” Ex Turistica B° 561 e B° Sp 4″ a partire dal prossimo 4 Giugno e fino al 6 dalle ore 9 e fino alle 16. L’ordinanza di chiusura si è resa necessaria per consentire di effettuare lavori ritenuti dai tecnici imprescindibili ed urgenti di manutenzione nella galleria aperta al chilometro 2+800. Sarà cura del capo Squadra Tecnico Stradale della Zona “B” del servizio 2.2 “Gestione e Manutenzione Stradale” dell’Ente, di provvedere a collocare la segnaletica stradale occorrente e di vigilare per garantire la sicurezza”. Questo leggiamo in un comunicato da parte della provincia che avrebbe in realtà dovuto indicare i percorsi alternativi come solitamente avviene in questi casi. Una gentilezza mancata nei confronti dei cittadini-automobilisti. Non conosciamo la situazione della vecchia strada, ovvero il tratto dell ss117 bis che collega la sp4 al bivio Ramata, per cui non ci sentiamo di suggerirla come percorso alternativo. Nei giorni e negli orari previsti per la chiusura dell’ex Turistica, chi avesse urgenza di raggiungere Enna, può utilizzare la SP4 e poi procedere sulla ss192.