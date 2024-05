Piazza Armerina – L’assessore comunale Concetto Arancio riattiva la Consulta del Commercio

Incontro con le Associazioni di Categoria

L’Assessore Comunale al Commercio, Concetto Arancio, ha recentemente incontrato i rappresentanti delle associazioni di categoria dei commercianti. Questo incontro ha segnato l’avvio dell’iter per la riattivazione della “Consulta del Commercio”, un organismo pensato come interlocutore propositivo e consultivo sulle problematiche dei commercianti, degli artigiani e delle attività turistiche e ricettive del territorio.

Funzioni e Obiettivi della Consulta del Commercio

La Consulta del Commercio ha come principale finalità quella di collaborare strettamente con l’amministrazione comunale. Essa svolgerà funzioni propositive, consultive e di studio, con l’obiettivo di elaborare proposte e azioni mirate alla promozione e allo sviluppo delle attività economiche legate al commercio e al turismo. Questo organismo si pone come un punto di riferimento per discutere e affrontare le sfide e le opportunità del settore.

Come Aderire alla Consulta del Commercio

Per aderire alla Consulta, è necessario presentare un modulo di adesione, compilato in ogni sua parte. Questo modulo sarà distribuito agli iscritti dalle associazioni di categoria. Per chi non appartiene a nessun sindacato, il modulo può essere ritirato presso l’Ufficio di Commercio Comunale oppure richiederlo a: a.produttive@pec.comunepiazzaarmerina.it.