Piazza Armerina – Istituita l’isola pedonale serale in piazza G.B. Giuliano nei giorni 31 maggio e 1/2 giugno

L’amministrazione comunale ha annunciato l’istituzione di un’isola pedonale in Piazza Boris Giuliano per i giorni 31 maggio, 1 e 2 giugno 2024. La decisione è stata presa in previsione della grande affluenza di pubblico nella zona denominata “Villetta” in occasione della manifestazione BaRock che si svolge in quei giorni.

Area interessata dall’isola pedonale

L’isola pedonale sarà operativa dalle ore 20:00 alle ore 01:00 del giorno successivo e comprenderà le seguenti vie:

Via Intorcetta

Piazza Boris Giuliano (dalla via Intorcetta alla via Chiarandà e lato ex ENEL)

Via Remigio Roccella (dalla via Gen. Muscarà alla Piazza Boris Giuliano)

Per garantire la sicurezza e la fruibilità degli spazi, saranno posizionate barriere new jersey e/o transenne che delimiteranno l’area pedonale. Tali barriere saranno rimosse alle ore 01:00 a cura dei rappresentanti delle attività commerciali coinvolte, permettendo così la ripresa del normale transito veicolare.