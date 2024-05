Il Sindaco di Piazza Armerina, Nino Cammarata, incontra il premier Giorgia Meloni a Palermo

Il sindaco di Piazza Armerina, Nino Cammarata, è stato a Palermo ieri per incontrare il premier Giorgia Meloni. Durante l’incontro, il sindaco ha rilasciato una dichiarazione in merito agli accordi sui fondi di sviluppo e coesione per la Sicilia.

Accordo sui Fondi di Sviluppo e Coesione

“Giorgia Meloni è venuta a sottoscrivere insieme al Presidente della Regione Siciliana l’accordo sui fondi di sviluppo e coesione, che per la Sicilia significano miliardi di euro di progetti e che per la nostra città significano il finanziamento di due interventi per circa 12 milioni di euro,” ha dichiarato Cammarata.

Progetto per la Villa Romana del Casale

Il sindaco ha illustrato i dettagli dei finanziamenti: “L’intervento sulla Villa Romana del Casale servirà a completare definitivamente coperture e lavori di restauro. Mentre risulta finanziato un’altra opera strategica per la città. Un progetto esecutivo che abbiamo fortemente voluto collegherà via Alessandro Manzoni a via Verga attivando un percorso diretto per la Villa romana del Casale. Questo intervento da circa 5 milioni e mezzo di euro sarà fondamentale per migliorare l’accessibilità e la fruibilità del nostro patrimonio culturale.” “Andiamo avanti – conclude Cammarata – con determinazione per il bene della nostra città”.