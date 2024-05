Il Palio dei Normanni e Piazza Armerina a Castiglion Fiorentino. L’assessore Messina: importante promozione

Domenica scorsa, il Palio dei Normanni e la città di Piazza Armerina sono stati rappresentati a Castiglion Fiorentino con onore dal gruppo di musici e sbandieratori del Magistrato dei Quartieri. La loro partecipazione alla competizione medievale ha portato a un meritevole quarto posto e il gruppo che si è esibito è riuscito a lasciare un’impressione positiva sul pubblico grazie alla preparazione e alla spettacolarità della performance.

L’assessore al turismo di Piazza Armerina, Ettore Messina, ha espresso la sua soddisfazione per la risposta positiva del pubblico e per l’efficace promozione del Palio dei Normanni e della città di Piazza Armerina. Ha inoltre ringraziato tutti i partecipanti e il coordinatore Dino Vullo per il loro impegno.

Saluti istituzionali

Durante la competizione, l’assessore Ettore Messina, accolto dal Sindaco di Castiglion Fiorentino, ha portato i saluti del sindaco di Piazza Armerina, Nino Cammarata. L’evento ha offerto un’opportunità importante per consolidare i legami tra le due città e per mettere in risalto la ricchezza culturale e storica del Palio dei Normanni. Messina ha concluso ringraziando ancora una volta tutti coloro che hanno contribuito al successo dell’evento e ha dato appuntamento alla prossima edizione.