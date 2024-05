Corso di formazione per il concorso di 100 agenti di polizia locale a Messina

Un’importante iniziativa è stata lanciata a Messina per preparare i candidati al concorso per 100 agenti di polizia locale. Il corso di formazione, organizzato da AGOF in collaborazione con P.A. Siamo, offre un’opportunità unica per i giovani che aspirano a una carriera nelle forze dell’ordine.

Format didattico online

Il corso è strutturato in modalità online, con video-lezioni in diretta live su una piattaforma digitale, programmate nelle ore serali dalle 20:30 alle 21:00. Questa flessibilità consente ai partecipanti di seguire le lezioni dopo cena, rendendolo accessibile anche a chi ha impegni durante il giorno. Inoltre, è possibile rivedere tutte le lezioni in modalità streaming, permettendo una revisione continua dei contenuti.

Contenuti del corso

Il programma del corso copre tutti gli argomenti e le materie giuridiche previste dai bandi di concorso. Tra le attività previste ci sono pre-lection, slot didattici, pillole formative, simulazioni di prove scritte e orali, e molte altre iniziative didattiche. Un aspetto fondamentale del corso è la formazione della classroom, che strutturerà il calendario e il programma delle lezioni.

Modalità di adesione

Per iscriversi, è necessario inviare il modulo di pre-adesione non vincolante. Questo consente di iniziare il percorso formativo non appena viene raggiunto il numero minimo di partecipanti per formare la classroom. Il costo del corso è di 175 euro, che verrà pagato solo dopo la formazione della classroom e l’inizio del corso.

Conclusione

Il corso di formazione rappresenta un’importante opportunità per i giovani che desiderano prepararsi al meglio per il concorso di 100 agenti di polizia locale che si svolgerà a Messina. Con un format didattico flessibile e un programma completo, i partecipanti potranno affrontare le prove con maggiore sicurezza e competenza.