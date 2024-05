Piazza Armerina – Musica: Essemme annuncia il primo live fuori dalla Sicilia

Il trapper piazzese Essemme si esibirà per la prima volta fuori dalla sua regione il 2 giugno 2024, in occasione della Festa della Repubblica Italiana. Il concerto avrà luogo a Felino, in provincia di Parma, nella suggestiva cornice di Piazza Miodini. Essemme, noto per i suoi brani che mescolano sonorità trap e testi che raccontano la vita di periferia, sta conquistando un pubblico sempre più vasto e la sua partecipazione a eventi di rilievo nazionale rappresenta un passo importante nella sua carriera, che sta decollando rapidamente grazie alla sua autenticità e alla capacità di connettersi con i giovani.

Simone aprirà la serata prima del concerto di Cecilia Gayle, celebre cantante costaricana che ha raggiunto la fama internazionale con successi come “El Pam Pam” e “El Tipitipitero”. La Gayle, conosciuta per la sua energia contagiosa e le sue performance travolgenti, porterà sul palco di Felino il suo repertorio di musica latinoamericana, promettendo di far ballare tutto il pubblico presente.

Per maggiori dettagli su Cecilia Gayle, è possibile visitare il seguente [link]