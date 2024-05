La Polizia di Stato incrementa i controlli in provincia di Enna. A Piazza Armerina controlli nei pub

Giornata di intensi controlli, quella tra la notte di sabato 25 e domenica 26 maggio, per la Polizia di Stato di Enna. Numeroso è stato il personale impiegato in provincia per l’espletamento di verifiche tanto su strada quanto all’interno di esercizi commerciali.

In tale contesto si inserisce il servizio speciale lungo la SS. 561, predisposto dalla Sezione della Polizia Stradale di Enna unitamente a personale sanitario della locale Questura. L’operazione era finalizzata al contrasto del fenomeno della guida in stato di ebbrezza o di alterazione da sostanze stupefacenti o psicotrope. Durante i controlli, sono stati sottoposti a verifica 33 veicoli e 41 persone. Di queste, 2 sono state sanzionate amministrativamente ai sensi dell’art. 186 C.d.S., con annesso ritiro della patente, poiché sorprese alla guida con un tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 gr/L.

Accertamenti su strada anche per le Volanti dell’U.P.G.S.P. e per i militari dei Carabinieri, che nel complesso hanno controllato 43 veicoli e 79 persone. Nella stessa giornata, la Divisione P.A.S. ha effettuato verifiche all’interno di un locale commerciale della città capoluogo, controllando 12 persone ed elevando 4 contestazioni di natura amministrativa.

Controlli a Piazza Armerina

In provincia, nella giornata di venerdì 25 maggio, il personale del Commissariato Distaccato di P.S. di Piazza Armerina ha identificato 20 persone ed effettuato specifici controlli presso due pub locali.