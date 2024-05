Il sindacato autonomo polizia denuncia la carenza di risorse umane nei commissariati della provincia

Nella giornata odierna, il Segretario Provinciale del Sindacato Autonomo Polizia (SAP), Sebastiano Miceli, ha incontrato l’onorevole Eliana Longi di Fratelli d’Italia per discutere delle problematiche che affliggono le forze dell’ordine nella provincia di Enna. Durante l’incontro, Miceli ha espresso preoccupazione per la continua riduzione del personale nei presidi della Polizia di Stato, una situazione che sta mettendo a rischio la sicurezza pubblica.

Un declino preoccupante

Miceli ha evidenziato come il fenomeno sia causato sia dai trasferimenti ordinari che dai numerosi pensionamenti dovuti al raggiungimento dei limiti di età. “Ormai da troppo tempo non vengono assegnate risorse umane sufficienti per il normale turnover del personale”, ha dichiarato il Segretario, sottolineando che questa carenza sta flagellando l’intero sistema di sicurezza, con particolare criticità nei commissariati distaccati ai confini della provincia.

Il caso del commissariato di Nicosia

In particolare, il commissariato di Nicosia è vittima di un inesorabile declino delle risorse umane. La mancanza di personale, aggravata dai servizi specifici assegnati, ha portato all’impossibilità di effettuare i normali servizi di controllo del territorio. Nonostante gli enormi sacrifici del personale in servizio, spesso non si riesce a coprire i turni necessari per garantire la sicurezza della cittadinanza.

Impegni e prospettive future

L’onorevole Longi si è impegnata a verificare personalmente la situazione presso le sedi opportune, promettendo di trovare soluzioni concrete per affrontare questa emergenza. Intanto, il SAP continuerà la sua opera di denuncia e sensibilizzazione con ulteriori incontri con i rappresentanti politici locali, nella speranza di assicurare il benessere delle forze dell’ordine e la sicurezza della popolazione.

Il comunicato del SAP, datato 27 maggio 2024, pone l’accento sulla necessità di interventi immediati per risolvere la grave carenza di personale nei commissariati di Enna. La collaborazione con le autorità politiche potrebbe rappresentare una speranza per invertire la rotta e garantire un futuro più sicuro per la provincia.