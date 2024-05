Focus sulle donne e la menopausa alla sala convegni del poliambulatorio Roga

Il convegno “Più Energia Meno Pausa”, organizzato dalla Cna di Enna insieme al centro ortopedico Ro.Ga, ha avuto luogo presso la sala convegni del poliambulatorio Roga. L’evento, nato da un’idea della Cna Benessere, è stato aperto dalla presidente Paola Panvini e moderato da Daniela Taranto, direttrice del Patronato Epasa Cna. Durante l’incontro, il presidente di Ro.Ga, Rosario Gagliano, ha sottolineato l’importanza del centro per la comunità, mentre il presidente della Cna, Filippo Scivoli, ha evidenziato l’impegno della Cna nel supportare le donne in menopausa. Il fisiatra Valerio Amico ha discusso delle problematiche fisiche legate alla menopausa, enfatizzando l’importanza dell’esercizio fisico, mentre la nutrizionista Sandra Greco ha fornito consigli su una dieta sana per gestire i cambiamenti ormonali. L’incontro ha visto la partecipazione di molte donne interessate a vivere questa fase della vita con serenità e benessere.