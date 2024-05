ASP Enna. Prevenzione in gravidanza, la guida di Fondazione Onda e 20 domande per capire.

Una guida, che Fondazione Onda definisce “un’opportunità di salute attuale e futura” per la prevenzione in gravidanza, è disponibile presso i Consultori dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna e in formato digitale sul sito www.aspenna.it su QUESTA PAGINA

“Il Dipartimento Materno Infantile – afferma il suo Direttore, dott.ssa Loredana Disimone, – conduce da sempre campagne a favore della promozione del parto naturale e della prevenzione in gravidanza. La guida elaborata da Fondazione Onda è un ottimo strumento divulgativo che può aiutare le donne in gravidanza e chi vuole informarsi per scelte future.”

Fondazione Onda è l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere che dal 2005 promuove un approccio alla salute orientato al genere, con particolare attenzione a quello femminile. Gli uomini e le donne, infatti, pur essendo soggetti alle medesime patologie, presentano sintomi, progressione delle malattie e risposta ai trattamenti molto diversi tra loro: da qui la necessità di adottare un approccio orientato al genere in tutte le aree mediche. Obiettivo principale è veicolare la corretta informazione sui temi della prevenzione primaria, la diagnosi precoce e l’aderenza terapeutica.

“La gravidanza rappresenta un’esperienza straordinaria nella vita della donna”, si afferma nella Guida. “Un viaggio che la transiterà verso una nuova identità, tutta da scoprire e costruire giorno dopo giorno: quella di mamma. Il corpo si modifica per accogliere la nuova vita, farla crescere e prepararsi al momento del parto. Tutti questi cambiamenti fisici si accompagnano a emozioni diverse, spesso contrastanti e altalenanti.

Sapere di aspettare un bambino proietta da subito a dover pensare per “due”, a maturare la consapevolezza delle proprie responsabilità verso il nascituro.

Il percorso clinico-assistenziale della gravidanza prevede una programmazione calendarizzata di visite ed esami di routine, che viene personalizzata in base all’età della donna e alla sua storia clinica personale e familiare, nonché all’insorgenza di eventuali problematiche durante la gestazione.

È necessario che questo percorso sia accompagnato e sostenuto da una corretta prevenzione primaria che abbracci diversi aspetti correlati allo stile di vita e alla scelta di adottare specifiche misure comportamentali protettive, con un impatto significativo sulla evoluzione favorevole della gravidanza.”

Tra i temi sviluppati: alimentazione, i benefici dell’attività fisica e la cura del pavimento pelvico, il benessere psichico, i rischi associati al fumo, alcol e sostanze stupefacenti, le vaccinazioni raccomandate per mamma e bambino.

Ecco 20 FAQ con risposte basate sul contenuto dell’opuscolo “Prevenzione in gravidanza” della Fondazione Onda:

Cos’è la Fondazione Onda?

La Fondazione Onda è l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, fondato nel 2005. Promuove un approccio alla salute orientato al genere, con particolare attenzione alla salute femminile, attraverso la corretta informazione sulla prevenzione primaria, la diagnosi precoce e l’aderenza terapeutica.

Quali sono i principali obiettivi della Fondazione Onda?

I principali obiettivi della Fondazione Onda includono la promozione della salute femminile, la diffusione di corrette informazioni medico-scientifiche, e la collaborazione con istituzioni, società scientifiche, associazioni pazienti e media per migliorare la qualità della vita della popolazione.

Qual è l’importanza di un’alimentazione corretta in gravidanza?

Una corretta alimentazione in gravidanza è essenziale per garantire al feto i nutrienti necessari per lo sviluppo, soddisfare le esigenze energetiche materne, prevenire sovrappeso e complicanze, e proteggere da infezioni alimentari pericolose per il nascituro.

Quali sono i principi generali di un’alimentazione equilibrata in gravidanza?

I principi generali includono il consumo di carboidrati complessi, grassi insaturi, proteine di alta qualità, un’adeguata assunzione di vitamine e minerali, e un’appropriata idratazione.

Come gestire l’aumento di peso in gravidanza?

È importante monitorare l’aumento di peso per prevenire complicanze come ipertensione e diabete. Un incremento ponderale adeguato per una donna normopeso è di circa 1 kg nel primo trimestre e di 0,5 kg a settimana nel secondo e terzo trimestre, con un totale di circa 9-12 kg.

Qual è il ruolo dell’attività fisica in gravidanza?

L’attività fisica regolare, se non ci sono controindicazioni, è raccomandata per migliorare il controllo del peso, l’adattamento cardiovascolare, il tono muscolare, la postura, e per prevenire patologie metaboliche gestazionali e migliorare il benessere generale.

Quali attività fisiche sono raccomandate durante la gravidanza?

Sono consigliati cammino, cyclette, nuoto e yoga. Sono controindicati gli sport di contatto e quelli che espongono al rischio di cadute.

Come mantenere la salute del pavimento pelvico durante la gravidanza?

È importante prevenire l’eccessivo aumento di peso, svolgere attività fisica regolare, praticare esercizi di Kegel, adottare una dieta ricca di fibre per prevenire la stipsi ed evitare sforzi eccessivi.

Come preservare il benessere psichico in gravidanza?

È essenziale adottare stili di vita sani, coltivare relazioni soddisfacenti, dedicarsi ad attività piacevoli, praticare yoga o mindfulness, chiedere aiuto e documentarsi sulla gravidanza e il post partum.

Quali sono i campanelli di allarme per la salute mentale in gravidanza?

Segnali di ansia, labilità dell’umore e alterazioni emotive persistenti che compromettono la quotidianità dovrebbero essere discussi con un medico per valutare la necessità di un supporto specialistico.

Quali sono i rischi associati al fumo in gravidanza?

Il fumo in gravidanza è associato a rischio di aborto spontaneo, parto prematuro, basso peso alla nascita, aumento della mortalità perinatale e infantile, e riduzione della qualità del latte materno.

Perché è importante evitare l’alcol in gravidanza?

L’alcol attraversa la placenta e può accumularsi nel sistema nervoso del feto, causando danni irreversibili e sindrome feto-alcolica. È raccomandata l’astensione totale dall’alcol durante la gravidanza.

Quali sono i rischi delle sostanze stupefacenti in gravidanza?

Le sostanze stupefacenti possono causare aborto, basso peso alla nascita, parto pretermine, distacco di placenta e alterazioni dello sviluppo fetale e neurocomportamentale.

Quali sono le vaccinazioni raccomandate in gravidanza?

Sono raccomandate le vaccinazioni anti-influenzale, anti-COVID-19 e antipertosse, che proteggono la futura mamma e il nascituro da infezioni gravi.

Quando è raccomandata la vaccinazione contro la pertosse in gravidanza?

La vaccinazione contro la pertosse è raccomandata durante il terzo trimestre per trasferire anticorpi al nascituro che lo proteggeranno nei primi mesi di vita.

Qual è il momento migliore per la vaccinazione antinfluenzale in gravidanza?

Il periodo migliore per la vaccinazione antinfluenzale è all’inizio della stagione influenzale per le donne al secondo o terzo trimestre di gravidanza.

La vaccinazione contro il COVID-19 è sicura in gravidanza?

Sì, i dati mostrano che i vaccini a mRNA contro il COVID-19 sono sicuri in gravidanza e non aumentano il rischio di complicazioni. È raccomandata in qualsiasi trimestre e nel post partum.

Cos’è il Virus Respiratorio Sinciziale (RSV) e come può essere prevenuto?

Il RSV è l’agente più comune di infezioni respiratorie nei neonati. La prevenzione include farmaci di profilassi e un vaccino per le donne in gravidanza che immunizza il neonato.

Quali sono le integrazioni nutrizionali raccomandate in gravidanza?

Un’alimentazione variata solitamente non richiede integrazioni, eccetto l’acido folico, essenziale per prevenire difetti del tubo neurale. In alcuni casi, potrebbe essere necessaria un’integrazione di ferro.

Perché è importante l’idratazione in gravidanza?

L’idratazione adeguata è fondamentale per il benessere psico-fisico della madre, per la produzione del liquido amniotico e per sostenere l’aumento del volume del sangue materno.

Serena Costa per StartNews