Iniziate le operazioni di diserbatura e pulizia straordinaria a Piazza Armerina

La necessità di procedere con pulizie straordinarie e campagne di disinfestazione è ben nota da decenni a tutti gli amministratori. Per questo motivo, di solito, nei contratti che vengono stipulati con le aziende che si occupano di gestire il servizio di raccolta di rifiuti vengono inserite delle clausole che permettano di effettuare questi servizi di pulizia e, in collaborazione con l’Asp di Enna si effettuano periodiche campagne di disinfestazione e derattizzazione.

Proprio in questi giorni il sindaco di Piazza Armerina ha annunciato l’inizio delle operazioni di diserbatura e pulizia straordinaria in varie parti della città. Queste attività, iniziate già da una settimana, oltre ad essere sempre e comunque necessarie, sono volte a garantire un ambiente accogliente e pulito in vista del Barock Festival, che inizierà il 30 maggio, seguito da altri importanti eventi.

Interventi contro zecche e ratti

Nei giorni scorsi, i cittadini avevano segnalato anche problemi igienici, tra cui un focolaio di zecche e un eccessivo numero di topi. L’assessore Epifanio di Salvo ha confermato che, grazie alla collaborazione dei cittadini e alle loro segnalazioni, si è intervenuti tempestivamente per rimuovere l’invasione delle zecche. Inoltre, è imminente l’inizio delle consuete operazioni di derattizzazione per affrontare il problema dei ratti.

Collaborazione dei cittadini e responsabilità civile

L’amministrazione comunale ha sottolineato l’importanza della responsabilità civile e del decoro urbano, invitando i cittadini a contribuire attivamente al mantenimento della pulizia della città. Un gesto semplice, come l’utilizzo di una normale pattumiera per il deposito dei rifiuti organici, può fare la differenza nel garantire un ambiente più pulito e salubre.