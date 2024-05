Inaugurata la nuova sede di Confagricoltura a Piazza Armerina

A Piazza Armerina, è stata inaugurata la nuova sede di Confagricoltura alla presenza di importanti figure istituzionali e religiose. Alla cerimonia erano presenti Totò Cuffaro, l’Onorevole Lantieri e Monsignor Scarcione, che ha benedetto la sede.

Monsignor Scarcione ha svolto una breve cerimonia di benedizione, sottolineando l’importanza della struttura per il supporto e la promozione dell’agricoltura locale. Il presidente Cuffaro e l’Onorevole Lantieri hanno espresso la loro soddisfazione per l’apertura della nuova sede, che rappresenta un segnale positivo per il settore agricolo in un periodo di crisi.

Le sfide del settore agricolo

La nuova sede di Confagricoltura a Piazza Armerina si pone come punto di riferimento per affrontare le complesse problematiche che attanagliano l’agricoltura europea, aggravate dalla situazione di siccità che sta colpendo duramente il settore. Durante l’inaugurazione, si è discusso delle strategie per supportare gli agricoltori locali e migliorare le condizioni di lavoro e produzione.

La presenza delle autorità

Tra i presenti alla cerimonia erano presenti anche Natale Gentile, Direttore della Federazione Confagricoltura di Caltanissetta e il Presidente Gianfranco Lombardo che hanno sottolineato l’importanza della collaborazione tra istituzioni e agricoltori per superare le difficoltà attuali. La nuova sede offrirà un punto di incontro e supporto per gli agricoltori, facilitando la comunicazione e la risoluzione delle problematiche quotidiane. L’inaugurazione della sede di Confagricoltura a Piazza Armerina rappresenta un passo significativo per il rilancio del settore agricolo nella zona, fornendo una base operativa per le future iniziative e progetti a supporto degli agricoltori locali.