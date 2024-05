Il Palio dei Normanni e la città di Piazza Armerina ospiti d’onore all’infiorata di Noto.

L’assessore al Turismo del comune di Piazza Armerina, Ettore Messina, ha ringraziato alla delegazione cittadina coordinata da Pino di Giorgio. Un particolare encomio è stato rivolto al Borgo San Giovanni e al quartiere Monte Mira, vincitore del Palio edizione 2023, insieme ai suoi talentuosi Musici. Questo evento ha dimostrato ancora una volta la vivacità culturale e la partecipazione entusiastica della comunità locale alle iniziative promozionali

Ringraziamenti ai media e ai fotografi

Messina ha voluto ringraziare anche la redazione di Start News, rappresentata da Nicola Lo Iacono, per aver seguito in diretta la manifestazione. Un ringraziamento speciale è stato rivolto a Giuseppe di Vita per le splendide foto che hanno immortalato i momenti salienti dell’evento. Questi contributi hanno permesso di condividere con un pubblico più ampio l’entusiasmo e la bellezza dell’evento.

Promozione della Sicilia a livello internazionale

Gli incontri ufficiali e istituzionali tra le amministrazioni comunali sono fondamentali per rafforzare la rete di promozione che sta rilanciando la Sicilia a livello internazionale. Grazie al comune di Noto, rappresentato dal sindaco Corrado Figura e dall’assessore Massimo Prado, la delegazione di Piazza Armerina ha potuto partecipare come protagonista a uno degli eventi più importanti della Sicilia. Questa collaborazione dimostra l’impegno comune per valorizzare il patrimonio culturale e turistico dell’isola.

Foto di Giuseppe Di Vita