Violenza sportiva: il seminario all’Università di Enna.

Un dibattito necessario in un periodo di crescente violenza negli eventi sportivi

Come via avevamo annunciato qualche giorno fa, si è svolto all’Auditorium “Pettinato” dell’Università Kore di Enna un importante seminario focalizzato sulla violenza legata allo sport. Sebbene i termini che individuano questo fenomeno collidano fra di loro, gli eventi violenti collegati allo sport sono un fenomeno sempre più presente soprattutto nel calcio. L’evento è stato organizzato dalla Questura di Enna in collaborazione con l’ateneo, e ha visto la partecipazione di illustri accademici e rappresentanti delle istituzioni sportive.

Il seminario è stato aperto dalle parole del Questore di Enna, Dott. Salvatore Fazzino, e dal Presidente dell’Università Kore, Prof. Cataldo Salerno. Significativa è stata la presenza di personalità accademiche e figure chiave nel mondo dello sport e della legalità, come il Prof. Adriano Schimmenti e il Dott. Angelo Sberna, Delegato Provinciale del C.O.N.I. di Enna.

Dibattiti e tematiche trattate

Durante il seminario, sono stati affrontati vari aspetti della violenza negli eventi sportivi, analizzando cause, conseguenze e possibili soluzioni per mitigare il fenomeno. Il dibattito ha visto un contributo significativo della Dott.ssa Fabiana Raciti, che ha portato una toccante testimonianza personale oltre alla sua expertise giuridica, essendo figlia dell’Ispettore Capo Filippo Raciti, tragicamente scomparso nel 2007.

Partecipazione e interazione del pubblico

L’evento ha registrato un’alta partecipazione di studenti universitari e membri delle forze dell’ordine, evidenziando un sentito interesse verso il tema della violenza sportiva. Gli interventi dei relatori hanno stimolato un vivace scambio di idee e proposte, sotto la moderazione efficace del Dott. Giancarlo Rapisarda, Dirigente della Divisione Polizia Anticrimine di Enna.

Il seminario non solo ha offerto spunti di riflessione ma ha anche rafforzato la necessità di un approccio collaborativo e multidisciplinare per affrontare le sfide poste dalla violenza sportiva, in un’ottica di prevenzione e educazione.