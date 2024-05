L’università Kore di Enna diploma i primi docenti secondo il nuovo modello nazionale

La Sicilia si distingue come precursore nel panorama educativo italiano con l’introduzione del nuovo modello di formazione per gli insegnanti delle scuole secondarie. Oggi, presso il Centro multidisciplinare di alta formazione per il personale della Scuola dell’Università Kore di Enna, oltre cento aspiranti docenti hanno ricevuto il loro diploma di abilitazione, i primi in Italia a conseguire questo riconoscimento sotto il nuovo regime introdotto dal decreto del presidente del Consiglio dei Ministri datato 4 agosto dell’anno precedente.

Una nuova era per la formazione docenti

. Questi percorsi sono il frutto di un lungo processo di collaborazione tra il mondo accademico e quello scolastico, segnando un cambiamento significativo rispetto al passato. Il nuovo sistema prevede un anno aggiuntivo di formazione universitaria post-laurea, con specifiche modifiche basate sul background accademico del candidato, come precedenti abilitazioni o crediti universitari acquisiti.

L’approccio innovativo dell’università kore

L’Università di Enna, leader nella formazione dei docenti e rinomata per la sua offerta formativa, ha completato per prima in Italia questi nuovi corsi abilitanti. Questo permetterà ai nuovi docenti di entrare ufficialmente nel sistema scolastico a partire dal prossimo anno scolastico. Gli abilitati, provenienti da 14 diverse regioni italiane, saranno qualificati per insegnare una vasta gamma di materie, dalle Scienze e tecnologie informatiche alle Discipline letterarie.

La collaborazione efficace tra l’Università Kore di Enna e l’Ufficio Scolastico Regionale ha reso possibile questo importante traguardo, posizionando la Sicilia come un punto di riferimento nazionale nell’ambito della formazione docente. Questo evento segna un passo importante verso l’adeguamento del sistema educativo italiano alle esigenze contemporanee e potrebbe servire da modello per altre regioni nel paese.