La Sicilia e la crisi demografica: un convegno per discutere il futuro socio-economico dell’Isola

I recenti dati rilasciati dall’ISTAT svelano una continua diminuzione della popolazione in Sicilia, dovuta principalmente alla denatalità e alla migrazione dei giovani più qualificati. Questa tendenza negativa si è manifestata in tutte le città siciliane, che hanno registrato una diminuzione dello 0,4% della popolazione nel biennio 2021-2022. La questione sarà al centro di un convegno organizzato dall’ANCI Sicilia a San Marco D’Alunzio il 18 maggio, con l’obiettivo di discutere le strategie per superare la crisi demografica ed economica.

Paolo Amenta e Mario Emanuele Alvano, rispettivamente presidente e segretario generale dell’ANCI Sicilia, hanno espresso la necessità di una nuova programmazione socio-economica in risposta agli attuali problemi demografici. Hanno sottolineato l’importanza di migliorare le infrastrutture, il sistema viario e dei trasporti, e di ampliare i servizi socio-sanitari per evitare la scomparsa di intere comunità. Inoltre, hanno invitato le forze politiche a concentrarsi su queste tematiche in vista delle prossime elezioni europee, al fine di invertire il trend negativo che minaccia il futuro della Sicilia.