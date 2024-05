Kore: ciclo di conferenze per la conservazione e il restauro

L’Università degli Studi di Enna “Kore” ha organizzato un significativo ciclo di conferenze, intitolato “Il Laboratorio della Conservazione”, che si focalizza sul confronto tra professionisti nel settore della diagnostica e del restauro. Questo evento è previsto per il mese di maggio 2024, con incontri specifici programmati per il 14 e il 21 maggio, entrambi alle ore 15:00, nell’aula 308 del dipartimento di Ingegneria e Architettura.

Tematiche e relatori

Le conferenze vedranno la partecipazione di Angelina Castiglia di Properart S.C., che interverrà su due temi distinti: il primo incontro tratterà “Il consolidamento dei materiali lapidei naturali ed artificiali” focalizzandosi su definizioni e applicazioni pratiche nel campo del restauro. La seconda conferenza sarà dedicata alla “Tecnica, materiali, degradi, restauro” del mosaico, esplorando metodologie e sfide nel conservare questi preziosi manufatti storici.

Queste sessioni offrono una piattaforma di discussione aperta tra esperti che condividono il loro sapere e le ultime novità nel settore, promuovendo un approccio informato e aggiornato alla conservazione del patrimonio culturale. L’evento è supportato dal KORE GEMS (Gender Equality Meetings and Seminars) e patrocinato dal Soroptimist International Club di Enna, riflettendo l’impegno verso la promozione della parità di genere e il sostegno alle donne nel campo accademico e professionale.

Importanza del dialogo interdisciplinare

La collaborazione tra professionisti di diverse discipline è essenziale per affrontare le complessità del restauro e della conservazione. Eventi come questi non solo aumentano la consapevolezza riguardo le pratiche conservativi, ma stimolano anche una maggiore integrazione di tecniche innovative e tradizionali, essenziali per la tutela del nostro patrimonio culturale.

Queste conferenze sono un’opportunità imperdibile per studenti, docenti e professionisti del settore, offrendo una visione a 360 gradi sui progressi e le sfide della conservazione.