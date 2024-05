Enna – Successo dei seminari di formazione per docenti al Centro Provinciale Istruzione Adulti (CPIA) cl-en

Focus sugli incontri e i temi trattati

Il CPIA CL-En ha concluso oggi, 14 maggio 2024, un ciclo di tre incontri formativi rivolti ai docenti coinvolti nel Test di Lingua Italiana per stranieri e nelle sessioni di Educazione Civica, essenziali per i richiedenti il permesso di soggiorno CE di lungo periodo. Questi seminari, svoltisi il 2 dicembre 2023 e il 10 e 14 maggio 2024, hanno approfondito temi cruciali legati all’insegnamento dell’italiano come seconda lingua e agli aspetti normativi e organizzativi dell’accordo di integrazione. I partecipanti hanno avuto l’opportunità di esplorare metodologie didattiche innovative per l’educazione civica e la preparazione linguistica, garantendo un alto standard di preparazione per il successo degli stranieri nel nostro tessuto sociale.

Relatori di spicco e obiettivi formativi

Gli incontri hanno visto la presenza di illustri relatori, tra cui la vice Prefetto Maria Elisa Pantellaro e altri rappresentanti della Prefettura e dell’Ufficio Immigrazione di Caltanissetta, nonché esperti del settore educativo. Il dirigente scolastico del CPIA CL-En, Giovanni Bevilacqua, ha sottolineato l’importanza di questi eventi nel promuovere l’integrazione e l’inclusione sociale attraverso l’educazione. “Investire nella formazione di alta qualità non solo favorisce il successo individuale, ma anche il benessere collettivo,” ha commentato Bevilacqua, esprimendo gratitudine per la collaborazione interistituzionale che ha supportato l’iniziativa.