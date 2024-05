Asp Enna – Nuova guida per la sicurezza dei trattori: un passo avanti nella prevenzione degli infortuni in agricoltura

Il Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (S.Pre.S.A.L.) rafforza le sue iniziative nel settore agricolo e forestale con la pubblicazione di una nuova guida dedicata ai controlli e alla manutenzione dei trattori. Questo strumento si inserisce nell’ambito del Programma Predefinito di Prevenzione (PP7), mirando a ridurre gli incidenti legati all’uso di macchinari nel settore. La guida, redatta da un team qualificato composto dalla dottoressa Anna Rita Lipari, il prof. Ermanno Vitale, il dottor Valentino Gallina, e le dottoresse Elisa Geraci e Anna Aurelio, offre consigli dettagliati per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei trattori, enfatizzando l’importanza della frequenza biennale dei controlli o ogni 1000 ore di utilizzo.

Diffusione della cultura della sicurezza e supporto continuativo

Parallelamente alla distribuzione della guida, lo S.Pre.S.A.L. ha avviato una campagna di sensibilizzazione per promuovere le buone pratiche di manutenzione tra gli operatori del settore. La guida è disponibile gratuitamente e include anche un registro dei controlli per facilitare la documentazione delle operazioni di manutenzione. L’obiettivo è quello di garantire che i trattori mantengano i requisiti di sicurezza nel tempo, in conformità con il Decreto legislativo 81/08. Per ulteriori informazioni o per ricevere assistenza, gli operatori possono contattare lo S.Pre.S.A.L. al numero 0935/520801 o tramite email all’indirizzo vigilanzaspresal@asp.enna.it.