Asp Enna e Federfarma lanciano la campagna di prevenzione per il tumore del colon-retto

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, in collaborazione con Federfarma Enna, ha dato il via a una importante campagna di prevenzione del tumore del colon-retto, rivolta in particolare ai cittadini tra i 50 e i 69 anni. Con un gesto semplice, recandosi presso la propria farmacia di fiducia, è possibile ritirare gratuitamente il kit per lo screening, un’iniziativa che sottolinea l’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce nella lotta a una delle patologie più diffuse e insidiose.

Un esame semplice per una grande causa

La campagna promossa da ASP Enna e Federfarma Enna vuole incentivare la popolazione alla partecipazione attiva attraverso un messaggio chiaro: lo screening del tumore del colon retto è un esame semplice e veloce che può salvare la vita. Il tumore al colon-retto può infatti generare preoccupazione, ma grazie a una corretta prevenzione è possibile ridurre notevolmente il rischio. Questo tipo di tumore origina spesso da piccole formazioni benigne, come i polipi o adenomi, che nel tempo possono evolvere in tumori maligni. Lo screening regolare rappresenta il metodo più efficace per individuare tempestivamente eventuali segnali di allarme, permettendo di affrontare con maggiore serenità la malattia.

Informazioni e partecipazione

ASP Enna e Federfarma Enna invitano la cittadinanza a diffondere questa informazione, condividendo l’opportunità dello screening gratuito con amici e familiari. La partecipazione di tutti è fondamentale per creare una rete di prevenzione efficace e capillare. Per scoprire le farmacie aderenti alla campagna e ulteriori dettagli, è possibile visitare la pagina dedicata sul sito ufficiale di ASP Enna, un punto di riferimento importante per chi desidera approfondire l’argomento e contribuire attivamente alla propria salute e a quella della comunità.