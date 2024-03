Villa del Casale: tanto rumore per nulla. Schifani in visita “in arrivo finanziamenti”. Il giallo dell’assenza dell’On. Lantieri.

Dopo il vespaio di polemiche suscitate da un rapporto sullo stato della Villa Romana del Casale, vecchio di almeno dieci anni e finito, non si sa come, sulla scrivania di un giornalista del Corriere della Sera, tutto sembra rientrare per quanto riguarda l’allarme ingiustificato lanciato per la manutenzione del sito archeologico. Serve manutenzione ordinaria, alcuni interventi di miglioramento strutturale, ma non esiste alcun motivo per non visitare la Villa, splendida, pulita e ordinata come sempre è accaduto dalla sua riapertura dopo il restauro della copertura. I turisti che in questi giorni visitano i famosi mosaici sono come sempre estasiati dalla quantità, dalla bellezza e dallo stato di conservazione delle minuscole tessere, che raffigurano uno spaccato della vita sociale dell’antica Roma. Speriamo che questa vicenda renda più consapevoli alcune persone sul fatto che screditare il bene più prezioso di Piazza Armerina, proprio all’inizio del periodo turistico, è un atto di una gravità unica che rischia di danneggiare l’intera comunità piazzese. Se si volevano sollecitare degli interventi è stato fatto male e nel momento sbagliato.

La visita di Schifani

Dell’inconsistenza delle accuse di abbandono del monumento se ne è reso conto in prima persona il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, che in un suo commento pur ammettendo che vi sono delle criticità da prendere in considerazione non ha usato termini che potessero far pensare alla presa d’atto di uno scenario disastroso. Schifani ha preannunciato l’arrivo di fondi per avviare i necessari lavori di restauro e curare la manutenzione ordinaria.

La dichiarazione del sindaco Nino Cammarata

Lo stesso sindaco di Piazza Armerina, Nino Cammarata, ha dichiarato: “Siamo contenti che il presidente Schifani, accompagnato dall’assessore regionale ai beni culturali Francesco Scarpinato, sia voluto venire a constatare di persona il reale stato della Villa Romana del Casale, che evidentemente non è quello rappresentato nei giorni scorsi, ma che come si è sempre ribadito, necessita di ulteriori cure e manutenzioni”.

Il giallo della Lantieri

A margine di questa vicenda c’è da segnalare il giallo che riguarda la mancata presenza accanto al presidente Schifani del deputato regionale Luisa Lantieri. A far chiarezza sui fatti è lei stessa, che sui social , dopo aver spiegato la sua assenza a causa di una esplicita richiesta da parte del segretario regionale di Forza Italia, scrive una frase sibillina: “Sono molto amareggiata e ingiustamente trattata. Stanno succedendo troppi fatti che testimoniano poco rispetto alla mia persona e credo sia giusto che io faccia le mie valutazioni”. Una frase che farebbe pensare, secondo alcuni, ad un prossimo abbandono del partito fondato da Berlusconi da parte del vicepresidente dell’Ars, Luisa Lantieri.

Nicola Lo Iacono