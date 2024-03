Massimo Di Seri interviene sulla polemica legata alla Fonte dei Canali:

Il comunicato stampa del Presidente del Comitato di Quartiere Castellina, Massimo Di Seri, interviene nella polemica relativa all’antica Fonte dei Canali di Piazza Armerina, criticando gli articoli che accusano i Comitati di Quartiere di diffondere fake news sulla potabilità dell’acqua della fonte. Di Seri chiarisce che i Comitati non hanno mai alimentato allarmismi o sommosse in merito alla questione della potabilità dell’acqua, venendo a conoscenza dell’ordinanza del Sindaco solo di recente e comprendendone le motivazioni senza creare tensioni.

Inoltre, il comunicato respinge l’idea di un accordo tra l’amministrazione comunale e il Comitato di Quartiere Canali come soluzione alla presunta politicizzazione dei quartieri. Di Seri sottolinea il ruolo storico dei Comitati di Quartiere come autentici rappresentanti dei cittadini, critica le inerzie dell’amministrazione e invita ad imitarne l’approccio proattivo.

Il presidente esprime soddisfazione per la conferma della potabilità dell’acqua della Fonte dei Canali, riconoscendone il valore storico e ambientale per Piazza Armerina. Infine, nega qualsiasi coinvolgimento in azioni di allarme ingiustificato, sottolineando la sua abitudine di collaborare senza creare polemiche e il suo stile di gestione basato sulla risoluzione diretta dei problemi del quartiere.

IL COMUNICATO INTEGRALE

Fa sorridere leggere, in un articolo che non dice niente, di fake news diffuse dai Comitati di Quartiere in merito alla potabilità dell’acqua che sgorga dall’antica fonte del Quartiere Canali.

Circa la vicenda voglio precisare che noi quartieri non siamo mai intervenuti. Nei giorni scorsi siamo venuti a conoscenza dell’ordinanza in merito emessa dal Sindaco ne abbiamo compreso le ragioni non alimentando mai chiacchiere da bar o sommosse eppure leggiamo di procurati allarmi e fake news che noi diffuse. Ma di cosa state parlando?

Ancor di più fa sorridere leggere di un paventato accorda tra l’amministrazione comunale ed il Comitato di Quartiere Canali come momento di svolta verso quartieri non politicizzati. Ci pare ridicolo sentire ancora il disco rotto che tira in ballo sempre la storia di Quartieri politicizzati. E’una storia trita e ritrita avete stancato! Potrebbe essere un alibi di fronte alle tante inerzie di chi, ha ruoli istituzionali?



Lasciamo ai cittadini rispondere ma ricordiamo sempre, a chi è a corto di memoria, che i Comitati di Quartiere da sempre, con ogni sindaco che si è succeduto e con ogni amministrazione sono stati i primi e veri interlocutori dei cittadini raccogliendo le loro istanze non lasciandole mai inascoltate. Da questo modo di agire tanti amministratori dovrebbero prendere esempio.



Prendiamo atto della potabilità e sicurezza dell’acqua che scorre dell’antica fonte dei Canali ne siamo ovviamente tutti felici essendo quella fonte parte della carta d’identità delle città d Piazza Armerina. Siamo tutti convinti del suo valore storico e ambientale per la nostra città.

Che lo sprovveduto Presidente del Comitato di Quartiere Canali si presti a questo gioco volente o nolente e’ affar suo da parte nostra nessuna procurato allarme lo sa bene l’Assessore che viene da me chiamato ogniqualvolta si presenti un problema all’interno del Quartiere senza suscitare polemiche che non mi sono mai appartenute dunque conosce il mio modus operandi.

Massimo Di Seri Presidente Comitato di Quartiere Castellina.