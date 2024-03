Ulivi millenari in Grecia. La forza della natura è anche questo

Nell’isola di Corfù, Grecia, si erge un ulivo imponente noto con il nome di “Evdokia”. Questo albero è stimato avere un’età compresa tra 1086 e 1200 anni, rendendolo uno degli alberi più antichi del Paese. La ricerca effettuata da scienziati tedeschi dell’Università di Tecnologia di Dresda ha determinato che l’Evdokia sia stato piantato intorno al 928 d.C., prima delle successive occupazioni dell’isola da parte di Saraceni, Normanni e Veneziani.

un simbolo di immortalità

L’Evdokia, uno dei tre ulivi particolarmente enormi presenti a Corfù, ed è considerato uno dei dieci alberi più grandi e antichi di tutta Europa, questo ulivo non è soltanto un richiamo per scolaresche e turisti, ma anche un simbolo di resilienza e longevità.

La produzione di olio

Sebbene Evdokia si distingua per la sua vetustà, l’ulivo più antico di Grecia si trova a Creta, nel villaggio di Ano Vouves, Kissamos, Chania. Quest’ultimo, datato 3000 anni, è stato riconosciuto dalla comunità scientifica internazionale come l’ulivo più antico al mondo. La particolarità di questi alberi millenari non risiede solo nella loro età, ma anche nella loro capacità di produrre olio d’oliva di eccellente qualità, sottolineando l’importanza dell’olivicoltura nell’isola di Creta e, più in generale, nella cultura greca.